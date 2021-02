„Catcalls of Graz“: Sie kreiden Belästigung an

Vier junge Steirerinnen machen mit Straßenkreide alltägliche Belästigungen, so genannte „Catcalls“, sichtbar. Mittlerweile gibt es das Projekt neben Graz auch in Leoben. Anlässlich des Weltfrauentages lädt man am 7. März auf dem Hauptplatz zum Ankreiden von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum.