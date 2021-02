Rot für Grazer Grün: Sturm aus Stadion verbannt!

Sturm hat kurzerhand das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt als Ausweichstadion genannt, wird die Partie gegen Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) dort austragen müssen. Die Arena war gleich auch für das Mittwoch-Spiel der Grazer, das Cup-Halbfinale wieder gegen Salzburg, reserviert worden. Der Stadionbetreiber in Graz hatte zwar um eine mögliche Austragung dieses Spiels in der heimischen Merkur Arena gekämpft, beginnt am Montag (früher ist aus teils Corona-bedingten Gründen nicht möglich) damit, 1600 Quadratmeter Rasen zu tauschen. Den Chancen auf ein Heimspiel für Sturm in Graz machte aber gleich der ÖFB einen Strich durch Rechnung. Der Verband beschloss, dass auch das Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Klagenfurt steigen wird. Während in Graz Stadt und Stadionbetreiber schäumen, soll den Salzburgern das „Doppel“ in Klagenfurt übrigens sehr gelegen kommen.