SPÖ stellt Anfrage zu Benkos Immobilien-Deal

Lercher: „Hier ist Transparenz gefragt“

Die SPÖ will nun in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Blümel wissen, wie die aktuelle Vertragssituation ist bzw. wann der Minister zum ersten Mal von dem kolportierten Deal erfahren hat. „Politik, die nur Oligarchen nützt und von der die Bevölkerung nichts hat, wirft Fragen auf. Hier ist Transparenz gefragt“, so SPÖ-Abgeordneter Max Lercher.