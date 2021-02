René Benkos Signa plant den nächsten BIG-Deal

Laut „Krone“-Informationen steht die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) kurz vor Unterzeichnung eines 99-Jahres-Vertrags mit der von René Benko gegründeten Signa-Gruppe. Die Verhandlungen laufen offenbar seit vergangenem Jahr. Diesmal geht es um das sogenannte Bank Austria Kunstforum in der Wiener Renngasse 2, das einer Signa-Tochterfirma gehört und in dem seit einigen Jahren der Verfassungsgerichtshof eingemietet ist. Schon bei der Übersiedlung der Höchstrichter von der vom Steuerzahler einst aufwändig renovierten ehemaligen böhmischen Hofkanzlei in die neue Signa-Bleibe waren Zweifel an der Funktionalität und am Mietpreis laut geworden.