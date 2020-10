Benko: „Ja, ich habe Strache ab und zu getroffen“

ÖVP: „Kein Cent“ von Benko, SPÖ: „Auffällig viele Geschäfte“

Die Fraktionen wollen in der Befragung diverse Immobiliengeschäfte der Bundesimmobilien-Tochter ARE und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) unter die Lupe nehmen. Die Eingangsstatements der Fraktionsführer (siehe Video oben) hatten - je nach Parteizugehörigkeit - Unterschiedliches im Vorfeld der Befragung beinhaltet. So sagte Wolfgang Gerstl von der ÖVP, dass es „keinen Cent“ von Benko gegeben habe, und auch Christian Hafenecker von der FPÖ schloss aus, dass der Investor an seine Partei gespendet habe. Da müsse man eher bei der ÖVP suchen, so Hafenecker. Laut Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsführer, habe Benko „auffällig viele Geschäfte unter Schwarz-Blau“ gemacht.