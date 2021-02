Wende in Frauenmord-Fall: Opfer (28) wurde erwürgt

Nach dem tödlichen Angriff eines 29-Jährigen auf seine Freundin am Dienstag in Wien-Favoriten sind weitere Details bekannt geworden. Die 28-jährige Polin starb laut vorläufiger Obduktion nicht an einem Bauchstich, sondern wurde erwürgt, berichtigte Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Mittwoch. Der tatverdächtige Lebensgefährte zeigte sich in einer ersten Einvernahme nicht geständig. Er habe seine Freundin nach einem Spaziergang leblos vorgefunden, gab er an.