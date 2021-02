Messer-Mord an Freundin: Verdächtiger amtsbekannt

Ein bereits wegen eines Gewaltübergriffs auf seine Lebensgefährtin gesuchter Mann soll Dienstagfrüh in Wien-Favoriten - wie berichtet - eine 28-jährige Polin getötet haben. Das Paar war bereits am Montagabend - wie so häufig, berichtet eine Nachbarin gegenüber der „Krone“ - in Streit geraten. Nachdem es vonseiten des 29-Jährigen - ein Österreicher mit nordafrikanischen Wurzeln - zu Handgreiflichkeiten gegen seine Freundin gekommen war, rief sie die Polizei. Wenige Stunden später soll der Mann die 28-Jährige in ihrer Wohnung mit Messerstichen getötet haben.