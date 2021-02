Bankenverband will Kryptogeld strenger regulieren

„Große internationale Plattformen dringen immer mehr in Bereiche wie den Zahlungsverkehr vor und nutzen dort ihre enorme Datenmacht aus“, führte der Bankenverbands-Chef gegenüber den Zeitungen der Funke-Gruppe vom Mittwoch in Anspielung auf Facebook und dessen Anfang Dezember von Libra in Diem umbenannte Kryptowährung aus. Daher sei es überfällig, eine europäische Regulierung zu erwirken, die einen fairen Wettbewerb und Datenschutz sicherstelle.