Reptilien-Tierheim in Not: Platzmangel bei 30 Grad

Herzmassage beim Chamäleon auf der Toilette

Judith hat täglich ihr eigenes „Weihnachtswunder“: Es ist etwa 58 Zentimeter groß, hat große dunkle Augen, schimmernd grüne Haut und ist eine Perleidechse. „Sie wog drei Gramm und lag im Sterben. Zurückgelassen in einem Sackerl an einer Türklinke hängend. Keiner hat geglaubt, dass ich es schaffe, sie durchzubringen. Aber sie wollte, ich wollte und so ist sie heute wohlauf und mittlerweile acht Jahre alt.“