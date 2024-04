Mit Krone Sonne in 3 Monaten energieunabhängig

Und hier setzt Krone Sonne, – die Initiative der „Krone“ gemeinsam mit „Bessere Energie“ – an. Die attraktiven Komplettpakete vom Marktführer haben sich bereits tausendfach bewährt und sind bei zufriedenen Kunden vom Neusiedler See bis zum Bodensee erfolgreich im Einsatz. Für alle jene, die in eine eigene PV-Anlage investieren, gilt: Abhängigkeit in Sachen Stromkosten war gestern- und das innerhalb kürzester Zeit!