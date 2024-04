Bayern-Hut brennt! Tuchel legt gegen Hoeneß nach

Tuchel „in Trainer-Ehre verletzt“

Hoeneß‘ Worte würden sein „tiefstes Verständnis“ als Trainer ankratzen, sagte Tuchel und zählte aus seinen Stationen bei Mainz, Dortmund, Paris Saint-Germain und Chelsea beispielhaft Namen von zu jener Zeit jungen Spielern auf, die er und sein Trainerteam gefördert hätten. Er sei „ein bisschen in meiner Trainer-Ehre verletzt. Wenn wir was nachgewiesen haben im Trainerteam in den letzten 15 Jahren“, sagte Tuchel, dann sei es, dass „junge Spieler immer einen Platz“ im Training und im Spiel hätten.