Feuerwehr Kramsach befreite Katze aus Lüftungsloch

Da es keine andere Öffnung gab, musste die Feuerwehr ausrücken. Mit der Säbelsäge wurde kurzerhand ein Loch in die Wand geschnitten. Wenig später war der Ausreiser auch schon wieder in Sicherheit und vor allem in Freiheit. Von FF-Kommandant Rene Arzberger gab es abschließend noch einige Streicheleinheiten.