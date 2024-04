Zeugen Jehovas: Jetzt jagt Profiler den Täter

Es war just der Karfreitag, als die Zeugen Jehovas wieder ins Visier eines Bombenlegers gerieten: Ein unbekannter Täter hatte einen Sprengsatz vor dem Königreichssaal der Glaubensgemeinschaft in Kalsdorf deponiert. Zum Glück schlugen die Mitglieder rechtzeitig Alarm, der Entschärfungsdienst rückte an und transportierte das hochgefährliche Paket ab. Sofort kamen furchtbare Erinnerungen an den Anschlag im letzten Sommer in Leibnitz auf – damals explodierten während und nach einer Gebetsstunde an zwei Autos befestigte Bomben.