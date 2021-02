Linzerin OLGA veröffentlichte ihren ersten Song

Videodreh im Theater Phönix

Das Video dazu entstand im coronabedingt für Besucher geschlossenen Linzer Theater Phönix, was gut zum Inhalt des Songs passt. Denn er dreht sich um die Einsamkeit und Frustration, die viele Menschen während der Pandemie empfinden: „Außerdem geht es in dem Song darum, sich für die Kultur-Szene einzusetzen, die jetzt gerade so gut wie stillsteht.“ Dem ruhigen Lied verleiht OLGA mit ihrer kraftvollen Stimme eine ganz besondere Atmosphäre - und die nächste Single ist schon in den Startlöchern!