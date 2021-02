Strache bestätigt Beteiligung an Maskenvlies-Firma

Heinz-Christian Strache, Ex-FPÖ-Chef und Kritiker einer Maskenpflicht in Coronazeiten, ist in Serbien an einer Firma beteiligt, die Vliesstoffe für genau solche Masken herstellt. Nachdem die „Krone“ darüber berichtete, bestätigte er die Beteiligung, bestritt aber, dass das Unternehmen selbst Masken herstelle.