„Corona-Muffel“ Strache setzt jetzt voll auf Maske

So taucht der Ex-Vizekanzler etwa als Teilhaber einer serbischen Firma auf, die (TÜV-geprüft) Mund-Nasen-Schutz im großen Stil herstellt und vertreibt. Über dasselbe Firmengeflecht soll Strache auch an einem Maskenproduzenten mit Sitz in Wien-Liesing beteiligt sein.