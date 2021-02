Der Frühling hält Einzug - endlich auch im Osten

Am Freitag folgt die Kaltfront

Wenig Neues an der Wetterfront gibt es glücklicherweise auch am Donnerstag. Erneut darf man sich in ganz Österreich auf einen sonnigen Tag mit frühlingshaften Temperaturen freuen, und auch das Quecksilber klettert mancherorts wieder hinauf auf bis zu 20 Grad. Das heißt es auskosten, denn für Freitag kündigt sich von Nordwesten her eine Kaltfront an, die auch Regen mit im Gepäck hat. Sonnig bleibt es wohl noch in der Steiermark und in Kärnten - und im Osten kehren die Wolken zurück.