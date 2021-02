Erste Prognose: So wird der Frühling 2021

Ein kräftiges Lebenszeichen hat der Frühling auch am Montag im Westen Österreichs von sich gegeben und an einzelnen Messstationen in Vorarlberg zu neuen Rekorden geführt. Noch nie war es seit Beginn deren Messgeschichte in Dornbirn sowie in Bregenz im Februar so warm wie am heutigen Tag. Dornbirn meldete 20,8, Bregenz 20,2 Grad. Und wie wird eigentlich der nahende Frühling? Die Wetterexperten wagen eine erste Prognose.