Neumann/Blümel: Weitere Chats veröffentlicht

Kalendereintrag: „Kurz“ war nicht Kurz

In dem WKStA-Akt wird von den Ermittlern rund um einen Kalendereintrag von Novomatic-Eigentümer Johann Graf mit „Kurz“ explizit darauf hingewiesen, dass Grafs Schwiegertochter und damalige Novomatic-Aufsichtsrätin Martina Kurz heiße, man aber dennoch davon ausgehe, dass es sich um den Kanzler handle. Die ÖVP hatte betont, dass dies eine Namensverwechslung sei. Am Donnerstag veröffentlichte der Anwalt von Graf eine eidesstattliche Erklärung von Martina Kurz, in der sie klarstellt, dass sie sich am betreffenden Tag mit dem Novomatic-Eigentümer getroffen hat.