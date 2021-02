Nur Kraftakt verhinderte die Triage im November

Das Gesundheitssystem ist bisher nicht kollabiert, im Gegenteil: Heute ist die Situation deutlich entspannter. „Während am 1. Dezember 700 Patienten auf Intensivstationen lagen, sind es nun rund 260“, schildert Bernd Lamprecht, Lungenfacharzt aus OÖ. Und das sei auch der Bevölkerung zu verdanken: „Im Endeffekt haben wir noch wenig mit den Impfungen erreicht, die Entspannung, die wir seit Weihnachten verzeichnen, gelang durch den Lockdown“, sagt Lamprecht. „Es braucht eine positive Kommunikation“, fordert der Wiener Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, „in der aufgezeigt wird, was wir alles geschafft haben.“ Tatsächlich hat man in einem Jahr Pandemie einiges gelernt - im Umgang mit dem Infektionsgeschehen, der Behandlung der Krankheit und nicht zuletzt in der Entwicklung der Impfstoffe.