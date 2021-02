Erneut mehr als 1800 Corona-Neuinfektionen

Auch weiterhin ist die Zahl der in Österreich absolvierten Corona-Tests enorm. So wurden in den vergangenen 24 Stunden exakt 236.088 Tests durchgeführt, dabei (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) insgesamt 1877 Neuinfizierte entdeckt. 20 weitere Menschen starben seit gestern an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.