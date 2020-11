Gesundheitssystem jetzt „vollkommen ausgelastet“

Die Situation in Österreichs Spitälern ist überaus besorgniserregend. So droht im gesamten Land „in den nächsten Tagen die Situation der Triage“, sollte keine Trendumkehr hinsichtlich der Infektionszahlen gelingen, warnten Experten am Samstag eindringlich. So seien bereits jetzt mehr als ein Viertel der insgesamt 2000 Intensivbetten belegt. „Die Seuche ist unter uns“, so Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin.