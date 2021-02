Das passiert, wenn KI über den Job entscheidet

Kleinigkeiten machten große Unterschiede

Doch wie zuverlässig funktioniert die Technologie, die bei der Vorauswahl von Job-Kandidaten in den USA bereits seit Jahren in zahlreichen Unternehmen zum Einsatz kommt und nun auch in unseren Breiten Fuß zu fassen droht? Journalisten des Bayerischen Rundfunk und des Report München wollten es wissen und stellten die Retorio-Software auf die Probe. In einem ersten Test ließen sie eine Schauspielerin stets den gleichen Text vortragen, doch mal ohne und mal mit Brille sowie Kopftuch. Die Ergebnisse wichen deutlich voneinander ab. So wurde die vermeintliche Bewerberin mit Brille als weniger gewissenhaft eingestuft, mit Kopftuch dagegen als offener.