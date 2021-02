Sturms Topscorer ist vorsichtig optimistisch

„Ich bin vorsichtig optimistisch!“ Nach dem gestrigen Testtraining wollte Sturms Topscorer Jakob Jantscher einen Einsatz Sonntag gegen den WAC nicht ausschließen. „Die vier Nähte an der Achillesferse sind raus, dazu haben wir ein wenig am Schuh geschnipselt, damit’s keine Reibung an der Wunde gibt. Jetzt warten wir das Abschlusstraining ab.“