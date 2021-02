„Mario Golf: Super Rush“ lädt ab Juni zum Abschlag

Mit „Mario Golf: Super Rush“ lädt Nintendo ab dem 25. Juni auf seiner Switch zum Abschlag - und zwar sowohl lokal als auch online mit Multiplayer-Modi wie dem „Speed Golf“, bei dem alle Spieler gleichzeitig abschlagen und zum Grün rasen. In der spaßigen Golf-Simulation ebenfalls inkludiert ist ein Story-Modus, in dem die Mii der Spieler mit bekannten Charakteren aus dem Pilzkönigreich interagieren, an Golf-Wettkämpfen teilnehmen und Erfahrungspunkte sammeln, um ihre Werte zu verbessern. Dank integrierter Bewegungssensoren sollen Gamer dabei ihre Joy-Con sogar wie richtige Golfschläger schwingen können, wie Nintendo verspricht.