Rendi-Wagner: „Jetzt Mieterhöhungen stoppen“

Am 1. April steht eine Erhöhung der Mietpreise für rund 500.000 Wohnungen in Österreich an, beispielsweise für Alt- und Gemeindebauten. Die Richtwertmieten sollen an die Inflation angepasst werden und voraussichtlich um drei Prozent steigen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner warnte bei einer Pressekonferenz vor einer Kostenlawine für die Mieter: „Sinkende Einkommen und steigende Mieten gehen sich irgendwann nicht mehr aus.“ Sie forderte von der Bundesregierung ein Aussetzen der Mieterhöhungen.