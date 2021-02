1967 neue Corona-Fälle, aber Spitäler entlastet

Derzeit stehe man bei durchschnittlich rund 250.000 Tests pro Tag, die Selbsttestungen an Schulen nicht mit eingerechnet. „Da finden wir natürlich mehr Fälle“, so Anschober. Das sei aber nichts Negatives, denn damit gelinge es, die Dunkelziffer zu reduzieren und „die Menschen aus dem Infektionszyklus herauszunehmen“. Über die „ziemlich einmalig hohe“ Testrate hatte sich Anschober bereits zuletzt erfreut gezeigt. Die Test-Offensive Österreichs hat zudem Vorbildwirkung im Ausland - insbesondere in Deutschland.