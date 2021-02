Bereits mehr als 200.000 Corona-Tests pro Tag

Durch die seit Montag erforderlichen Eintrittstests ist die Zahl der täglichen Testungen in Österreich massiv nach oben geschnellt: So würden derzeit mehr als 200.000 Tests pro Tag verzeichnet. „Das ist in Europa ziemlich einmalig“, zeigte sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch erfreut über die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Das Beispiel könnte auch in anderen Ländern Schule machen.