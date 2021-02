Söder: „Das Virus ist schuld, nicht die Politik“

Laschet lobt Söders politische Arbeit

Der neue CDU-Chef Armin Laschet lobte Söder in seiner Rede mehrfach für dessen politische Arbeit in den vergangenen Monaten. „Wenn CDU und CSU so dicht beieinander stehen, werden wir auch dieses so wichtige Wahljahr bestehen“. Zahlreiche politische Beobachter sind der Meinung, dass Söder als Kanzlerkandidat für die CDU ins Rennen bei der Bundestagswahl im Herbst gehen wird.