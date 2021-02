Nehammer: „Maßnahme von Bayern löst nur Chaos aus“

Das Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland war am Sonntag in Kraft getreten. Ausnahmen gibt es - nach einigem Hin und Her - nur für bestimmte Berufspendler, wenn sie gebraucht werden, um den Betrieb in systemrelevanten Branchen aufrechtzuerhalten. Auch Italien hat mit Sonntag die Einreiseregeln für Österreicher verschärft.