Päpstlicher SMS-Service zur Fastenzeit gestartet

Bei den Aschermittwoch-Gottesdiensten wird heuer außerdem eigens für alle an Corona Verstorbenen gebetet. Dies geschieht im Rahmen einer europaweiten Gebetsinitiative. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hat dazu aufgerufen, dass an jedem Tag der Fastenzeit je ein Land besonders für die Verstorbenen der Corona-Pandemie betet. Österreich ist gemeinsam mit Albanien gleich am heutigen Aschermittwoch an der Reihe.