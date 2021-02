Teurer, aber oho: Disney+ fischt nach Erwachsenen

„Es wird viel mehr“: Disney will jetzt auch bei den Erwachsenen punkten und erweitert deshalb ab dem 23. Februar sein Angebot im Streamingdienst Disney+ um einen weiteren Spartenkanal. „Star“ heißt der neue Channel, der neben den bestehenden Bereichen zu Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic erstmals vor allem ein erwachsenes Publikum im Auge hat. Die können sich künftig - hinter einer zuverlässigen Alterssperre - auch mit Hit-Serien wie „The Walking Dead“ und „How I Met Your Mother“ sowie Kult-Filmen wie „Stirb Langsam“ oder „Pretty Woman“ versorgen. Aber auch einen Reigen an neuen Eigenproduktionen hat Disney+ in den kommenden Monaten am Start. Das schlägt sich aber auch auf die Abo-Preise nieder.