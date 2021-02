Blümel unter Beschuss: Keine grüne Rückendeckung

Am Donnerstagabend hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer rund siebenminütigen Pressekonferenz Stellung zu den Vorwürfen gegen ihn in der Causa Casinos und der damit verbundenen Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Wien genommen. Nicht nur die Opposition, sondern nun auch der Koalitionspartner, die Grünen, geben sich mit seinen Erklärungen - für Blümel sind die „Vorwürfe falsch“ und „einfach zu widerlegen“ - zu den Ermittlungen wegen möglicher Parteispenden nicht zufrieden.