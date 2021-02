Blümel: „Vorwürfe falsch, einfach zu widerlegen“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Donnerstagabend eine knapp zehnminütige persönliche Erklärung zu den Vorwürfen in der Causa Casinos und der damit verbundenen „freiwilligen Hausdurchsuchung“ in seiner Wohnung abgegeben. Diese seien „falsch und einfach zu widerlegen“. Blümel sprach zwar von „ungewöhnlichen Vorwürfen“, der geschlossenen Forderung der Opposition nach seinem Rücktritt werde er aber keinesfalls nachgeben. Seit er und Sebastian Kurz bei der Wiener ÖVP aktiv seien, habe es keinerlei Spenden von Glücksspielkonzernen an die Landes- oder Bundespartei gegeben.