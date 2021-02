Google feiert Mond-Neujahr mit speziellem Logo

Was für Europäer Silvester ist, ist für die Menschen in Asien das Mond-Neujahr am 12. Februar. Es ist ein Festtag mit der Familie, an dem man das abgelaufene Jahr Revue passieren lässt und sich frohe Wünsche für das neue mit auf den Weg gibt. Die Feierlichkeiten dauern rund eine Woche. Diesmal startet man ins Jahr des Bullen - und Google feiert mit einem eigens angepassten Logo weltweit mit.