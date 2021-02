Corona vermasselt China auch heuer Neujahrsfest

Das Coronavirus SARS-CoV-2 vermasselt den Chinesen auch heuer das Neujahrsfest, das in der Nacht auf Freitag gefeiert wird. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Pandemie in Zentralchina haben die Behörden des kommunistischen Landes das Milliardenvolk dazu aufgerufen, zum wichtigsten chinesischen Familienfest nicht wie üblich in die Heimatorte zu reisen. „Bleibt, wo ihr seid!“, lautete die Ansage.