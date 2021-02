Menü für Romantiker

Wem nun das Wasser im Mund zusammenläuft, aber sich nicht selbst an den Herd stellen will, kann das Menü auch nach Vorbestellung am Sonntagmittag bei „Michis Cafe“ in Lauterach abholen. „Obwohl wir derzeit eine schwierige Zeit durchleben und alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, wollen wir unseren Gästen mit unserem Take-away-Angebot etwas Feines anbieten.“