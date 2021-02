Impfstoffe helfen auch gegen fast alle Mutationen

Schutz vor schweren Verläufen

„Auf was ,Besseres‘ warten macht keinen Sinn. Wenn man kann, soll man sich mit den vorhandenen Impfstoffen impfen lassen“, betonte der am New Yorker Mount Sinai Hospital in New York tätige Steirer. „Auch wenn die Effizienz gegen leichte und mittelschwere Infektionen reduziert ist, bleibt der Schutz gegen schwere Verläufe vermutlich aufrecht“, sagte Krammer. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehle nach wie vor auch die AstraZeneca-Impfung gegen diese B.1.351-Variante, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, betonte er.