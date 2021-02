AstraZeneca bringt im Herbst neuen Impfstoff

Südafrika setzt nun Impfstoff ohne Zulassung ein

Das Land - das zahlenmäßig am härtesten von der Corona-Pandemie betroffene in Afrika - will stattdessen mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff von Johnson & Johnson weitermachen, der eine bessere Wirkung haben soll. Ursprünglich wollte Südafrika seine Impfkampagne mit dem AstraZeneca-Impfstoff beginnen. Vergangene Woche kamen eine Million Dosen des Wirkstoffs an.