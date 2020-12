Virologe geht von mehrjährigem Impfschutz aus

Krammer ist am Mount Sinai Hospital in New York tätig. Zwar gibt es laut dem Virologen noch keine gesicherten Fakten, „aber von der Antikörperantwort, die man jetzt sieht, und den Daten, die es bis jetzt gibt, also über vier Monate, nehme ich einmal an, dass der Schutz durch die Impfung schon für einige Jahre hält“, sagte er in einem Interview mit orf.at.