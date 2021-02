In Wien entwickelt: Impfung soll Kinder schützen

Beim Pharmakonzern Valneva konzentriere sich „die Forschungstätigkeit (…) auf eine Perspektive, die sehr spannend ist - nämlich auf Kinder und Jugendliche. Sie wissen, wir haben ja derzeit die Grenze bei 16 Jahren, was die Marktzulassung betrifft, erst ab 16 Jahren kann geimpft werden“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Das wäre „eine sehr, sehr spannender Ausblick“, merkte Anschober an.