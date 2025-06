Orcas basteln Werkzeug zum gegenseitigen Putzen

„Es ist das erste Mal, dass Werkzeuggebrauch in dieser Form bei Meeressäugern beobachtet wurde“, schreibt die Gruppe um Michael Weiss vom Center for Whale Research in Friday Harbor (US-Staat Washington). „Bull-Kelp-Stiele sind fest, aber flexibel, wie ein gefüllter Gartenschlauch mit einer glatten Außenfläche. Ich vermute, diese Eigenschaften machen sie zu einem idealen Pflegewerkzeug.“