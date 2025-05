Bizarre Wolken sorgen für Staunen in Indianapolis

Filmaufnahmen (siehe Video oben) zeigen die ungewöhnlichen Wolken, die an flauschige Wattebällchen oder an Brüste erinnern. Von Letzteren leitet sich auch der Name Mammatuswolke (das lateinische Wort mammatus bedeutet so viel wie brustartig, Anm.) her. Mammatuswolken sehen zwar bedrohlich aus, sind aber ein natürliches Phänomen.