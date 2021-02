Neue Corona-Mutation in Tirol aufgetaucht

Kommen Lockerungsschritte zu früh?

Angesichts der verschärften Lage um die Mutationen sprechen immer mehr Experten von einem erhöhten Risiko durch die angekündigten Öffnungsschritte. Der Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien erklärte am Dienstag, dass es sinnvoller gewesen wäre, die Infektionszahlen zuvor noch deutlich zu drücken. Hierfür wäre ein Grenzwert in der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 sinnvoll - zuletzt lag diese in Österreich bei 104, also mehr als doppelt so hoch.