Für Ausbau in Laakirchen verlegt Lidl sogar Straße

Seit zwei Wochen ist die neue Obst- und Gemüsehalle im Lidl-Logistikzentrum in Laakirchen in Betrieb. „Und eigentlich schon wieder zu klein“, verrät Manuel Berger, der den Standort neben der Westautobahn leitet. Die Platzprobleme werden in den nächsten Jahren beseitigt: Bis 2024 investiert der Lebensmittelhändler insgesamt 54 Millionen € in den Ausbau der Flächen, schafft so Raum für das Trockensortiment, Milch und Molkereiprodukte, Wurst und Schokolade.