Rückkehr des Winters lässt Österreich bibbern

Bis zu minus 20 Grad erwartet

Von Plusgraden werden wir in den kommenden Tagen wohl nur träumen können, denn bis zumindest Samstag kommt die Thermometermarke nicht mehr aus dem Minusbereich heraus. Im Norden und Osten des Landes sind laut Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale am Donnerstag und Freitag maximale Höchstwerte von minus fünf bis minus zwei Grad zu erwarten sowie Tiefstwerte von bis zu minus 15 Grad. Im Westen purzeln die Temperaturen noch tiefer, bis zu minus 20 Grad werden in manchen Tälern prognostiziert. Und auch das Wochenende wird klirrend kalt.