Winter zeigt uns erneut seine eisig kalte Schulter

Suche nach Plusgraden am Freitag wohl vergebens

Zwar zeigt sich der Freitag großteils sonnig, doch davon sollte man sich nicht in die Irre führen lassen. Denn verbreitet liegen in der Früh die Temperaturen in den schneebedeckten und windgeschützten Alpentälern nur zwischen minus 20 und minus 15 Grad. Doch auch in den übrigen Regionen schaffen es die Temperaturen am Morgen kaum in den einstelligen Minusbereich. Auch im Tagesverlauf sucht man Plusgrade wohl vergebens.