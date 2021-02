Terror-Bericht eingelangt: Ministerien „prüfen“

Kogler will Ergebnisse rasch veröffentlichen

„Ich danke der Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Professorin (Ingeborg) Zerbes für ihre wertvolle, unermüdliche und wirklich zügige Arbeit in den vergangenen Wochen. Mit der Untersuchung ist mit Sicherheit ein wertvoller Beitrag zur Aufklärung gelungen“, bedankte sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der als Interims-Justizminister die in Babypause befindliche Alma Zadic vertritt, bei den Mitgliedern der Kommission.