Terror: Versäumnisse kommen nun ans Tageslicht

Der Endbericht dürfte, so ist zu vernehmen, keine allzu großen Knalleffekte beinhalten. Allerdings werden die festgestellten Versäumnisse noch deutlicher ans Tageslicht kommen. Es hätten sich in personeller, technischer, organisatorischer und struktureller Hinsicht „Fehlleistungen“ gezeigt, so Ingeborg Zerbes, Vorsitzende der Untersuchungskommission. Ihre Arbeit dürfte nicht ganz einfach gewesen sein, man habe ihr durchaus „Hindernisse in den Weg gelegt“, meint Zerbes.