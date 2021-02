SPÖ: Kompletter Neustart für „Totalschaden“ BVT

Der Anschlag vom 2. November in Wien „hat uns grausam vor Augen geführt, dass es sicherheitspolitisch so nicht weitergehen kann“, sagte Laimer. „Die Sicherheitspolitik der ÖVP ist überholt und gescheitert, weil sie von Machtpolitik, Eitelkeiten, verfehlter Personalpolitik und Ignoranz geprägt ist“, übte er Kritik an 20 Jahren ÖVP-Politik im Sicherheitsbereich. Das BVT schaffe es täglich in die Medien und werde etwa in Deutschland als „Sauhaufen“ und „Güllegrube“ bezeichnet. „Damit muss Schluss ein.“